美防长：绝不接受拥有核武的朝鲜

（联合早报网讯）美国国防部长马蒂斯说，美国绝不会接受一个拥有核武器的朝鲜。他警告，如果平壤动用核武器，将会面临美国的“大规模军事回应”。

在首尔访问的马蒂斯今天（28日）指出，朝鲜加速开发核武器和导弹，是在破坏而不是加强平壤的安全。

他警告，朝鲜的军力远不敌美国和韩国军事联盟的力量。他说：“毫无疑问，任何针对美国及其盟友的攻击都将被挫败。如果朝鲜使用核武器，它将面临既有效又势不可挡的大规模军事回应。”

马蒂斯此前曾表示，美国的目标并非和朝鲜开战，而是说服朝鲜领袖金正恩放弃核武发展计划。

免费试阅14天