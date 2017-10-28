研究显示美国公立名校“嫌贫爱富”

（联合早报网讯） 美国媒体27日援引一份研究报告说，美国名牌公立大学“嫌贫爱富”现象日趋严重，加剧了社会阶层固化。

这份由智库新美国基金会出具的研究报告显示，自1990年以来，最具吸引力的公立大学中，有三分之二减少了从家庭年收入低于3.7万美元的低收入家庭中招生，从家庭年收入高于11万美元的富裕家庭中招生比重则相应增加。

研究以纽约州立大学斯托尼布鲁克分校为例，自1990年以来，该校来自家庭年收入低于3.7万美元的学生比例下降了8.5个百分点；而家庭年收入超过10万美元的学生比例则上升7个百分点，达到40%。

研究还以亚拉巴马大学为例，2000年至2014年，从该校接收奖学金的富家子弟上升了13%，目前超过三分之二的奖学金都奖励给不需要经济援助的学生。

奖学金一直是国家补贴低收入家庭子女接受教育的主要手段，但研究表明，不少美国学校宁愿给富家子弟“锦上添花”，也不给寒门子弟“雪中送炭”。

美国公立大学比私立大学学费低廉，是不少低收入家庭子女接受高等教育的重要选择，起到帮助低收入人群向上流动的作用。参与报告的研究人员认为，当这些公立大学更加青睐富家子弟后，社会向上流动的通道将变窄。

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