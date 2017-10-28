柔佛河又遭污染影响16万户水供

（联合早报网讯）柔佛河下游的士芒加（Semangar）滤水站再次因河水的氨（Ammonia）含量超标而在周五晚间关闭，导致新山及古来多个地区制水，受影响用户达16万。

这是古来及新山部分地区近两个月来第二次大规模制水。士芒加滤水站今年9月3日也因电供中断而停摆。

负责柔佛水供的柔佛水务联熹有限公司今天发布声明表示，柔佛河水昨天上午的氨浓度达2.75ppm，比卫生部规定的1.5ppm高出许多。公司因此被迫在昨晚上11时关闭滤水站，以免影响水供品质。

这是柔佛河今年第三度因河水氨浓度超标而影响水供。士芒加滤水站今年8月21日及24日也由于相同原因而暂停操作数小时，但影响范围不大。柔佛河去年7月则因附近棕油厂的废水污染，三个滤水站被迫关闭，造成柔南多达60万用户水供受影响。

柔佛主管卫生、环境、教育及新闻事务的行政议员（州内阁部长）阿育拉末今天表示，这次柔佛河水源遭污染是一家处理鸡粪的工厂造成的。但他不愿透露该工厂位于何处。

他说，环境局已经鉴定这家工厂污染环境，但环境局无权关厂。“就算我们开罚单也无济于事，因为工厂仍继续运作，所以即刻关闭才是根治之道。”

他不满有权关厂的土地局和兽医局官员对此无动于衷。“我认为那些官员应该尽快关闭这家工厂，并在发出通知信后按规定的时间表采取行动，不能一拖再拖而坐领干薪。”他说，柔佛水务监管机构（BAKAJ）明天将召集相关部门官员，探讨如何在最短时间内处理这个问题。

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