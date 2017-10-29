消息称朝鲜进行备战 二三线城镇大规模疏散演习

（联合早报网讯）朝鲜消息人士透露，当地上周曾罕有进行大规模疏散及灯火管制演习，似为战争爆发作准备。演习并非在首都平壤举行，而是在“二、三线城镇”进行。演习内容包括晚间把全个城镇的灯光关掉，以免有灯光的单位成为敌人攻击的目标。

据星岛日报报道，韩国前军官全仁凡 (译音、Chun In-bum) 表示，从未听过朝鲜有此类演习，无法确认演习的目的。但他认为若事件属实也不奇怪，相信朝鲜一定认清了目前形势极为严峻。

朝鲜举行疏散演习的消息首先由NK新闻社 (NK News) 报道。该社引述匿名人士指出，上一次如此规模的演习，是在2003年举行，当时朝鲜正进行空袭演习。一名消息人士说，从未听闻朝鲜有疏散演习。

朝鲜传出举行大规模疏散演习，适值美朝关系紧张，美军在特朗普到访亚洲前夕调派三艘航空母舰前往附近海域，令朝鲜半岛的紧张情势升温。

美国防长马蒂斯日前亦到访韩国，和韩国防长宋永武举行会谈。两人会后举行记者会，马蒂斯表示，一旦朝鲜向美国或其盟友发动攻击，将不会奏效。若朝鲜使用核武，便会遭遇有效且压倒性的强力军事回应。

美韩双方又商定在韩国部署更多美军战略武器，以应对朝鲜的任何挑衅。双方一致认为通过外交途径解决最有效，但外交成功也离不开强有力的军事力量作后盾。

马蒂斯再次强调，美方将包括动用“核保护伞”、常规武器打击力量、导弹防御能力在内的所有军事力量提供延伸威慑。

两国防长还商定，采取必要措施加强韩美日三国情报共享及应对能力，加强三方安全合作，共同维护亚太地区的和平与稳定。

另外，就驻韩美军部署“萨德”反导系统，两国防长重申，在依法开展的环境影响评估结束前，“萨德”都只是“临时部署”。两人强调“萨德”系统的军事效用，并不针对任何第三国。

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