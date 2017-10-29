美F-35A首次部署亚太 分析人士：给盟友吃定心丸

（联合早报网讯）美国空军近日宣布，将在美军驻日本冲绳嘉手纳基地新增部署12架F-35A战斗机。据日媒报道，这是美军首次在亚太地区部署这一战斗机型。

据新华社报道，分析人士认为，美军此举是在为总统特朗普11月初访问日韩提前护航，既是在对朝鲜施压，也是在给盟友日韩吃定心丸。此外，由于此前国际军火采购者对F-35型战机心存疑虑，此次部署亚太也是在争取一个好的销售前景。

F-35战斗机是一款单座单发的多功能第五代战斗机，是为替换F-16战斗机而开发的先进隐形战斗机种。F-35包括采用传统跑道起降的F-35A型、短距离起降和垂直起降的F-35B型以及用于航母舰载机的F-35C型。其中，F-35A于2006年12月试飞，2016年8月正式投入使用。

据《冲绳时报》报道，这12架F-35A战斗机来自美国犹他州希尔空军基地的第34战斗中队，全部战斗机及约300名相关人员预计将于11月上旬来到嘉手纳基地，部署时期为半年。美军发表的声明称，F-35A能够补充“空中优势”，为对抗新的威胁提供“前所未有的精确打击能力”。

据报道，冲绳防衞局已经通知当地政府，称其中两架将先于大部队提前到达。此外，美国海军陆战队也计划在日本山口县岩国基地陆续部署16架F-35B，其中10架已于今年1月到达该基地，这也是美军首次在国外部署这一机型。此前美国媒体也报道称，美军正在探讨启动B-52轰炸机的24小时待命状态。

中国国防科技大学国际关系学院战略与安全研究所胡欣博士认为，美国选择在这个时间在亚太地区部署F-35A，是为马上开始的特朗普亚太外交攻势增加砝码。

“尽管特朗普政府宣称‘亚太再平衡’战略已经终止，但美国并没有就此放弃增兵西太平洋的计划。特别是今年以来朝鲜半岛局势骤然紧张，美国向半岛轮番派出B-1B、F-22、F-35B等先进战机，传递震慑信号。如今又将F-35A部署到嘉手纳空军基地，就是要做好随时应对军事冲突的准备。”胡欣说。

除空军力量增强之外，美军航母舰队也在加强对西太平洋地区的部署。据日本时事通信社报道称，美军预计11月在西太平洋进行大规模联合演习，日本自衞队方面届时可能也将参与。

日本山口大学名誉教授纐缬厚认为，安倍晋三政府搭上美国的便车，共同渲染朝鲜半岛的紧张感，这样的做法对缓解局势并无益处，只会进一步激化矛盾。

分析人士认为，美国此次部署F-35A，另一个考虑是为其在国际军火市场上争取有利的销售前景。

胡欣指出，F-35虽然隐身性能好，电子技术先进，具有一定超音速巡航能力，但主要有两点为人诟病：一是价格居高不下，该项目研发和采购的总价近4000亿美元，标准版的F-35A单价超过1亿美元;二是进度拖沓，F-35从设计定型至今已有10年之久，期间软件系统、操作系统、弹射座椅等都出现过问题。

美国政府和军方多次表示，如不降价，将削减F-35采购数量。这些情况还导致荷兰等盟国望而却步，流露出减少采购量的意思。有媒体披露，F-35A曾在对抗演练中败于F-16D。这对F-35的销售前景和用户信心造成冲击。

“不过，如果F-35A战机能证明其在2018年可具备完全作战能力，或许能赢得更多主动。一旦增加了批量生产数量，单机价格有望降到8500万美元，”胡欣说，“因此，特朗普政府将F-35A派往亚太进行战备部署，也是藉此证明对这款战机的信心，消除国内外采购者的疑虑。”

免费试阅14天