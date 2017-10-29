沙巴马布岛两名中国游客溺毙

（联合早报网讯）沙巴东部仙本那附近的著名潜水胜地马布岛，一天内惊传两名中国游客意外溺毙。

仙本那警区主任彼德翁柏斯昨天向媒体表示，一名26岁中国男游客前天上午11时50分，在马布岛某度假村的潜水区游泳时意外溺毙。

他表示，当天下午3时14分又有一名30岁的中国男游客在马布岛另一个著名闻名的潜水区龙虾壁（LobsterWall）潜水时意外溺毙。

他说，一名39岁的女潜水指导员向警方投报表示，她事发当带者五人在龙虾壁潜水，15分钟后发现其中一人（即本案死者）不知所终。她于是在附近水域搜寻，但却没有任何发现。

彼德翁柏斯表示，死者的妻子当时也一起潜水，这名指导员过后再与死者的妻子继续搜索，但仍一无所获。她们游回船上时，才发现船长和船员正将死者救上船，过后再向死者施予心肺复苏术，同时紧急将船开回码头。

据首先发现和救起死者的船长和船员透露，当他们将死者从海里救上船时，其脉搏非常微弱，可是他们还能听见他发出细细的求助声。但他们将他送入仙本那医院后，院方证实他已身亡。

马布岛曾在2013年及2014年多次遭菲律宾南部武装分子骚扰。八名武装分子2014年7月12日企图上岛绑架时，与驻守岛上的马来西亚军警激烈交火。武装分子打死一名警察并掳走一名水警后逃逸。经过交涉后，这名水警隔年3月6日获释。

马来西亚政府2014年7月宣布设立沙巴东部特别保安指挥区（ESSCOM），并加强这片海域的警戒。位于保安区内的马布岛过后就不再出现菲南武装分子，当地旅游业也逐渐复苏。

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