人体时钟影响心脏手术成功率

（联合早报网讯） 最新研究发现，心脏手术在下午进行风险更小，成功率更高。

最新一期英国顶级医学刊物《柳叶刀》（The Lancet）刊登的研究论文指出，心脏在下午时段更为强壮，因此在下午施行心脏手术比上午有更高的成功率。

论文称，心脏手术在上、下午时段的不同结果，已经排除了外科医生上午疲劳或者表现不佳等外部因素。

在包括心脏瓣膜置换在内的心脏手术过程中，医生需要暂停心脏功能，由于心脏组织中的供氧减少，心脏本身承受很大压力。

临床医生和研究人员仔细对比了心脏手术后出现的并发症，其中包括心肌受损、心脏衰竭和死亡等病例，他们发现，298名上午手术的病人中，有54人有不良反应；298名下午手术的病人中，28人有不良反应；下午手术的病人并发症风险减半；每11个在下午施行心脏手术的病人中，有一人可以避免严重不良反应。

法国里尔巴斯特研究所的斯塔尔教授是参与这项研究的专家之一。他告诉英国广播公司（BBC）：“我们这项研究并不是要把大家吓得不敢做手术，毕竟手术是人命关天的大事。”

他补充说，医院也不可能将所有心脏手术都安排在下午进行。“但是如果我们能区别对待那些危险系数最高的病人，让他们的手术在下午时段进行，这样对他们有利，也更有道理。”

据了解，人体心脏的健康情况在每天不同时段是有波动的。早晨起床时，心脏病或中风的风险最高，而下午心脏和肺是运行高峰阶段。

英国医学研究理事会分子生物学实验室的奥尼尔博士说：“从科学角度来说，这并不奇怪，因为心脏和其它人体细胞一样，也受人体时钟的控制和影响……我们的心血管系统在下午时间的中、后段表现最好，这也解释了为什么职业运动员通常在这一时段能取得他们最好的成绩。”

专家们现在还在研究人体时钟是否对其它手术的成功率也有影响。

英国心脏基金会的纳普敦医生说，英国每年有数千例心脏手术，如果这研究发现可以在其他医院推广复制，那就能帮助外科医生更科学地安排他们的手术时间和名单。

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