西班牙副首相接管加泰自治区 30万人游行反独

（联合早报网讯） 据加泰罗尼亚电视台29日报道，30万反独立民众于当天12时聚集在巴塞罗那最大商业街感恩大道集会抗议独立。许多民众手举西班牙国旗与加泰区旗，并打出了“和平”以及“我们都是西班牙人”等横幅。

有媒体称，在宣布独立仅三天，西班牙就出现了反对独立的声音。一项最新调查显示，完全支持加泰独立的民众只有29%。

西班牙中央政府28日发表正式公告，宣布由西班牙副首相德桑塔玛利亚接管加泰罗尼亚自治区。此前，该国首相拉霍伊已宣布解散加泰罗尼亚政府与议会，并解除自治区主席普伊格蒙特的职务。加泰政府的权力将由西班牙部长级官员接管，并呼吁12月21日举行自治区选举。

据英国广播公司西班牙语频道28日报道，在当天的一场部长级会议后，西班牙中央政府已开始采取实际措施，接管加泰罗尼亚。

报道称，拉霍伊还要求关闭加泰罗尼亚地方政府秘书处和公共外交委员会，地区政府派驻马德里和布鲁塞尔的官员也将被撤回。

不过，不少媒体认为，正如普伊格蒙特和他的同盟者要实现独立声明所面对的重重困难一样，西班牙中央政府要想接管加泰罗尼亚也同样不是一件容易的事。英国《金融时报》的一篇分析文章称，“马德里按下了宪法核按钮”。报道援引一名分析师的话说，西班牙中央政府执行接管的时候，很难保证不发生暴力。

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