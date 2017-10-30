俄西部军区组建首支无人机电子战部队

（联合早报网讯） 俄罗斯西部军区新闻处28日表示，为提高西部军区抵御敌方无人机和使用无人机作战的能力，该军区日前组建了俄军首支针对无人机实施电子战的常备军，并已在今年累计添置30多架小型无人机。

俄西部军区新闻处当天发布消息说，俄军在库尔斯克州组建了这支电子战部队。在训练利用无线电干扰敌方无人机时，教学单位会使用工作寿命基本耗尽的军用无人机和其他特制飞行器作“靶子”。目前对该部队“无人机猎手”的训练正按计划实施，其训练时长、水平和强度均超过一般部队。

据介绍，今年以来，该军区已累计添置30多架小型无人机，其型号为“海鹰－10”和“副翼－3”，它们均适合在部队周边空域协助作战。依据今年的训练计划，俄西部军区的无人机累计训练时长迄今已达500多小时，同比增加15%。

另据俄《军工信使报》网站报道，“海鹰－10”无人机的起飞重量为14公斤，可连续飞行16小时，主要用途是对狭长地带进行侦查搜索，并为坦克、步兵战车指示打击目标。“副翼－3”无人机的起飞重量只有4.2公斤，可持续飞行100分钟，主要负责对地面目标进行光学－电子侦察、定位，并将图像实时传回地面。

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