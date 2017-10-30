通俄案传将有首波逮捕 华府沸沸扬扬

（联合早报网讯） 美国媒体盛传，特别检察官穆勒的专案小组已获大陪审团批准，在俄罗斯干预2016美国大选以暗助特朗普的“通俄案”里将至少起诉一人；政坛猜测首波可能包括佛林与曼纳福特。

包括美国有线电视新闻网（CNN）在内的多家美国媒体先前披露通俄案的最新进展，但目前没有明确迹象显示，由前联邦调查局局长穆勒所带领的调查，首波会有哪些人、依哪些罪名起诉。

不过华府已因媒体周末的竞相报导而沸沸扬扬，美国总统特朗普29日也连珠炮推文，再次谴责相关调查犹如“猎巫”，不断否认他们与俄罗斯有任何勾结。

特朗普推文还再次翻出竞选对手希拉莉于国务卿任内不当处理电邮、民主党的献金，以及奥巴马政府任内出售铀矿公司股权给俄国公司等旧帐猛批。

穆勒的调查小组仍对媒体报导最快30日会有首波逮捕一事三缄其口。穆勒获授权追查不光俄罗斯干预大选，也要一并追查其他应查的相关可能不法情事。

众议院情报委员会民主党龙头议员希夫接受美国广播公司（ABC）访问时，不愿回答特朗普有无遭调查，但他提到有两人可能成为首波目标，即前国家安全顾问佛林及前特朗普阵营竞选总干事曼纳福特。两人都涉及私下为外国利益游说。

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