金正恩携妹妹金与正视察化妆品厂

（联合早报网讯） 朝鲜领袖金正恩据报在夫人李雪主与妹妹金与正的陪同下，视察了一家化妆品工厂。

朝中社星期天发放了金正恩夫妇巡视这家工厂的照片，但照片中未能发现金与正的踪迹。

从朝中社与劳动党机关报《劳动新闻》的记录显示，这是金与正10月上旬增补为劳动党中央政治局候补委员后，第二次陪同金正恩巡视。

这也是联合国最新一轮对朝制裁实施，禁止对朝出口奢侈品以来，金正恩首次视察国产奢侈品工厂。

美国《外交家》杂志资深编辑潘达告诉英国广播公司，正因为外界对金正恩的家庭生活所知极其有限，金正恩选择与妹妹金与正和妻子李雪主同场亮相颇为重要。“这强调了他（金正恩）对家庭的重视，血缘关系对他很重要，他的孩子最终会继承他。”

潘达说，金与正的出现“预示着金氏政权想让世界看到，她已晋身更可见、更重要的位置”。

朝中社称，金正恩这次视察的平壤化妆品厂刚刚改建过。“金正恩无比骄傲地说，平壤化妆品厂生产的化妆品不仅种类多、质量也高，而且容器样式和包装盒也都很漂亮，现在能够保证更要漂亮的女人的梦想化为现实。”

朝鲜近年除了多次强调其核计划与导弹计划取得长足进展外，也不时声称在3D电视、智能手机等消费品上实现创新、突破。

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