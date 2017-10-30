三菱日联银行拟减20%店铺 大银行加速业务调整

（联合早报网讯） 共同社29日获悉，三菱日联金融集团旗下的三菱东京日联银行正在研究将国内约480家店铺减少一至两成。

据报道，该行拟通过运用数码技术等，减少9500人份的业务量，从而大幅节省费用，提高盈利能力。包括瑞穗金融集团、三井住友金融集团在内的日本三大银行，简单合计今后将减少3万2500人份的业务量。这股潮流或波及地方银行。

报道指出，三菱日联正在制定的2018年度起的中期经营计划预计将提出加强盈利的具体措施，推进把现有店铺改为利用数码技术的无人店铺，或是减少人员的“轻量型”店铺。原因在于，智能手机等的网上银行使用不断增加，而前往银行窗口的人数持续减少。

三菱东京日联银行行长三毛兼承希望，在减少简单的事务性工作的基础上，把精力转入信托、资金运用等高端服务上。该行还将在2018年度对组织结构实施重组，利用海外业务基础的优势，迅速满足国内外的需求。

日本的大银行长期以来向地区及人员注入了丰厚资金，但随着低利率的长期化和业务基础的变化，正在加速修改战略。

瑞穗已开始考虑今后10年左右，在国内外裁员约1.9万人。三井住友也已提出方针，将通过提高生产率和业务效率，到2020年度减少4000人份的业务量。

不过，如果伴随数码技术迅速发展的效率提高进展不如预期，也可能会使银行今后的招聘人数进一步减少。

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