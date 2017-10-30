南非接连发生外国游客遭劫事件

（联合早报网讯） 南非警方29日证实，英国名模莎拉·麦克唐内尔和另外五名英国人日前在开普敦遭劫，身上财物被洗劫一空，所幸没有人员受伤。这是开普敦上周发生的第二起外国游客遭劫事件。

南非西开普省警方发言人特劳特说，打劫发生在开普敦著名旅游景点豪特湾的一家五星级酒店。目前尚没有嫌疑人被逮捕，警方正在就此事展开调查。

39岁的麦克唐内尔告诉媒体，他们摄制组一行六人是来南非拍广告的。她形容当时情况非常凶险，一名歹徒用凶器对着她的喉咙。

上周早些时候，一对来自新加坡的新婚夫妇在开普敦度蜜月，驾车途经米歇尔平原地区时，车子突然熄火，这时一群歹徒冲上来，抢走财物并打伤了男士。

除开普敦外，南非其他地区近来也接连发生外国游客遭劫案件。一群武装歹徒上周闯进林波波省哈内茨堡的一家旅店，将住店游客的财物洗劫一空。

今年9月，南非经济中心约翰内斯堡也发生了一起外国游客被劫事件。36名荷兰老年游客乘坐的巴士遭持枪歹徒拦截并抢劫，一名游客被打伤。案件发生后，这批游客立即乘机回国，终止了他们原计划在南非一个月的行程。

南非治安近来呈恶化趋势。南非警察部长姆巴卢拉本月24日公布的犯罪数据显示，从2016年4月初至2017年3月底，记录在案的恶性犯罪多达210万起，其中谋杀案增加了1.8%，恶性抢劫案增加了6.4%。

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