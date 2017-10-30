研究：少量沸水能“勾勒”火星地貌

（联合早报网讯）英国一项最新研究显示，火星环境产生的少量沸水能使其表面沙土“漂浮”移动，对形成沙丘、沟壑以及“季节性斜坡纹线”等火星独特地貌至关重要。

据新华社报道，“季节性斜坡纹线”是美国火星勘测轨道飞行器在火星山丘斜坡上发现的手指状阴影条纹，它们在火星温暖的季节出现，随着温度上升而向下延伸，到了寒冷季节就消失。科学家普遍认为，“季节性斜坡纹线”以及沙丘、沟壑等其他火星特征地貌都是火星水活动的结果，是由火星表面流动的盐水造成的，但是对上述地貌如何在缺少大量水流情况下形成始终不解。

英国开放大学研究人员在新一期英国《自然·通讯》杂志上报告说，他们在该校被称为“火星模拟舱”的实验设备内模拟火星环境，发现火星的低气压和周期性高温环境能使其表面存在的水剧烈沸腾，而沸水会使火星表面大量沙土及其他沉积物“漂浮”起来，并发生位移。

最新研究表明，与地球表面地貌形成过程不同，只需少量流动液态水就能在火星形成表面沙丘、沟壑以及“季节性斜坡纹线”等特征地貌。

论文第一作者、开放大学的拉克博士说：“尽管行星科学家早就知道火星表面具有‘块体移动’的特征地貌，比如沙丘、沟壑、‘季节性斜坡纹线’等，它们是沉积物沿斜坡移动的结果，但对于它们移动的原因，一直存在争论……我们的研究发现，火星低气压条件下形成的沸水能产生‘漂浮效应’，可使沙土和其他沉积物沿火星表面快速移动。”

拉克表示，火星上的少量水对其独特地貌形成所发挥的作用此前被严重低估了。这一新发现的地质现象不会在地球上发生，但是对理解其他行星表面的类似过程至关重要。

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