纳吉：将检讨与朝鲜的外交关系

（联合早报网讯）马来西亚首相纳吉宣布，当局正重新检讨与朝鲜的关系，这是因为朝鲜领导人的兄长金正男在吉隆坡遭杀害，以及朝鲜核试射的次数越来越多。

纳吉今天在国会答询时表示，他与美国总统特朗普会面时，两人都对朝鲜核试及发射弹道导弹的行动影响亚太安全及和平而忧虑。他说，当局对朝鲜的政策将遵守所有联合国议决，包括减少派遣朝鲜的外交官人数。

他表示：“当局正重新检讨与朝鲜在各领域的关系，包括外交关系、政治往来及经济等。当局也考虑关闭在平壤的大使馆，并且将之（对朝外交事务）转移到北京。”他说，政府已撤销朝鲜公民的免签待遇，目前所有朝鲜公民入境前都必须申请签证。

朝鲜领导人金正恩同父异母长兄金正男2月13日在吉隆坡国际机场遭毒杀后，朝鲜不断指责马来西亚处理不当而导致两国关系紧张。马来西亚2月20日召回驻朝鲜大使莫哈末尼赞，并在3月4日驱逐朝鲜驻马大使姜哲。两国自此就没有互派大使。

金正男遭毒杀前，马朝两国都给对方公民免签证待遇，马来西亚当时是全球唯一提供朝鲜免签的国家。当时曾有数百朝鲜劳工到马国工作，对马国的出口也曾是朝鲜主要收入来源。朝鲜也利用马方提供的免签证待遇进行资金往来，其情报机构也在吉隆坡涉及武器贩运活动。

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