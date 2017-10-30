特朗普三要员面临刑事指控

（联合早报网讯）美国总统特朗普前竞选团队里的三名要员在被联邦调查局调查之后被控以刑事罪。他们目前面对的控状虽然与俄罗斯被指干预美国总统选举没有直接关系，但却标志着“通俄案”调查工作进入一个重要的新阶段，事态发展是否会冲击特朗普令人关注。

特朗普的前竞选经理保罗·马纳福特（Paul Manafort）于当地周一上午8时15分（新加坡晚上8时15分），在律师陪同下抵达联邦调查局华盛顿外勤处。竞选助理里克·盖茨（Rick Gates）同个上午也投了案。

穆勒在一份声明中说，马纳福特与盖茨上周五被控12项控罪，包括：阴谋对美国不利、合谋洗钱、未经登记即担任外国代理人、发出虚假与具误导性的外国代理人登记法（FARA）声明、虚假陈述，以及七项未申报外国银行与金融账户罪。

穆勒周一也发声明说，特朗普的竞选顾问帕帕多普勒斯（George Papadopolous）在10月5日已承认向联邦调查局人员提供假口供。据法庭文件，帕帕多普勒斯是对当局进行的“通俄案”调查做了假证。

白宫律师说，马纳福特和盖茨被起诉与总统选举或者有关同俄罗斯勾结的指责无关。

特朗普星期天也发出一系列推文，再度指责有关其团队与俄罗斯勾结的指控是子虚乌有的“猎巫行动”，并炮轰民主党。

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