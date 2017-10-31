韩中官员今天商讨朝核问题

（联合早报网讯）韩联社报道，韩国外交部消息说，朝核六方会谈韩方和中方团长定今天下午在北京举行会谈，这是双方就任后首次会晤。

韩国外交部表示，新任朝核六方会谈韩方团长、外交部韩半岛和平交涉本部长李度勋，将同中方团长、中国外交部朝鲜半岛事务特别代表孔铉佑在北京会晤，评估当前朝鲜核导威胁状况，并就稳定管理局势、以和平和外交手段解决朝核问题等合作方案深入交换意见。

报道说，李度勋今年9月被任命为韩方团长，孔铉佑8月初任中方团长。两位新任团长的首次会晤能否令两国朝核问题合作提速，备受关注。

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