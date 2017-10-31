安倍宣布全体阁僚继续任职

（联合早报网讯）共同社报道，日本首相、自民党总裁安倍周二在该党高层会议上正式宣布，11月1日第四届安倍内阁启动后，党内四大要职将全部留任。全体阁僚也将继续任职。

安倍还表明，已退职的副总裁高村正彦也将留任。

此外，前总务会长细田博之将接替退职的保冈兴治，出任党宪法修改推进总部长。

细田已当选10次，曾任内阁秘书长和党干事长等职。他还是党内最大派系、安倍所在的细田派会长，安倍认为推动修宪需要其拥有的党内协调能力。

关于修宪，自民党考虑最快明年在国会提出，以让朝野各党展开讨论。

免费试阅14天