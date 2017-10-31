特朗普前竞选顾问认罪协议曝光

（联合早报网讯）虽然针对美国总统特朗普前竞选团队主席的起诉占据了各大新闻头条，不过，特别检察官罗伯特·穆勒的第二记行动可能才揭示了他秘密调查走向的更多信息。

通过披露特朗普竞选团队外交政策顾问帕帕多普勒斯（George Papadopoulos）的认罪协议，穆勒周一暗示，他将积极跟进有关特朗普或其身边人员可能在去年美国总统大选中勾结俄罗斯干预选举的相关线索。帕帕多普勒斯在10月5日认罪，承认就有关其与俄罗斯特工接触的问题向美国联邦调查局(FBI)作了假证，目前他正在配合检查人员的工作。

彭博社报道，对于特朗普及其律师来说，这可能最终会是个大麻烦，因为穆勒的这项行动针对的是前竞选团队主席保罗·马纳福特（Paul Manafort）及其副手里克·盖茨（Rick Gates）。这两人被控犯有包括洗钱和非法境外事务游说在内的多项罪名。在认罪之前，两人因存在出逃风险而受软禁。

综合来看，穆勒就马纳福特、盖茨和帕帕多普勒斯三人发布的法庭文件显示，联邦调查人员已获得了特朗普竞选团队工作人员的多年税项记录、国际财务信息、电子邮件和其他通信记录。文件还显示，特朗普竞选团队和俄罗斯方面之间互动开始的时间比之前文件记录的更早，而且关系更显密切。

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