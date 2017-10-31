柔大臣：废EDL收费站但RC照跑

（联合早报网讯）马来西亚政府明年1月1日废除新山东部大道（EDL）的收费站后，新加坡车辆入境新山时，每次仍须支付20令吉（约6.40新元）的入境过路费（RC），以及即将实施的一次性25令吉（约8新元）外国车辆入境准证（VEP）登记费。

纳吉上周五在国会提呈2018年财政预算案时宣布，新山东部大道、雪兰莪联邦大道沙亚南峇都知甲与双溪拉骚、吉打黑木山等四条大道的收费站，明年1月1日起正式撤销。

柔佛州务大臣卡立诺丁昨天宣布相关细节时表示，当局废除收费站并非为了大选造势，而是为了减轻人民的负担。

他说，反对党指废除东部大道收费站的主要受惠者是新加坡人，这种说法并不确实，因为当局废除东部大道收费站后，受惠者绝大部分是马来西亚人。

他表示，东部大道收费站2014年8月启用后，驾驶各类交通工具从长堤前往新加坡的马来西亚民众，就从每天6万多人减至目前的4万多人。这些人大多数住在新山，然后每天开着新加坡注册的车子到新加坡上班。

卡立诺丁说：“他们开新加坡车，就不必支付新加坡关卡（每天35新元）的外国车辆入境费（VEP）。”因此他认为，东部大道收费站一旦废除，这些人将是最大的受益者。他要反对党提出指控前先搞清楚状况。

目前驾驶新加坡私人车辆从新柔长堤进出新山一趟，总共须支付约18新元，这包括新加坡出境过路费3.80新元，进入马国的过路费9.70令吉（约3.10新元），入境过路费20令吉（约6.40新元），从马国出境的过路费6.80令吉（约2.20新元），以及入境新加坡的过路费2.70新元。

若根据卡立诺丁的说法计算，东部大道收费站废除收费站后，新加坡私人车辆就能免除入境新山时的9.70令吉（约3.10新元）过路费，以及出境时的6.80令吉（约2.20新元）。

新加坡当局曾表明一旦马国调低长堤的出入境费，新加坡也会这么做。因此目前新加坡出境过路费3.80新元及入境过路费2.70新元，到时也很可能废除。

换言之，到时驾驶新加坡私人车辆从新柔长堤进出新山时，每次只需支付入境过路费20令吉（约6.40新元），以及每五年缴付一次的25令吉（约8新元）外国车辆入境准证（VEP）登记费。

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