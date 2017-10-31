谷歌放弃自动驾驶汽车的人为介入功能

（联合早报网讯）美国互联网公司谷歌母公司Alphabet的自动驾驶汽车部门决定，该部门将放弃开发在危险场景下让驾驶员接手操控汽车的功能，因为自动驾驶的可靠性容易让接手者分心，难以把驾驶工作做好。

此前在矽谷进行的试验显示，汽车以每小时高达56英里(90公里)的速度行驶时，乘客在打盹、化妆或玩手机。这个试验促使该公司做出上述决定。

其他研发自动驾驶汽车的公司也都有类似功能，但要求驾驶员在比较复杂的情况下接管汽车的驾驶。Waymo原本也有此打算。

Alphabet旗下自动驾驶汽车部门Waymo总裁克拉夫茨克（John Krafcik）周一告诉参观该公司试验场地的记者：“我们发现这样很吓人，因为乘客已经不了解当时的情况，所以很难接手驾驶。”

他还说，看了自动驾驶汽车试验时车内录下的视频，该公司确定这种发出提示音后让驾驶员接手的系统并不安全。

上述视频在2013年试验时录制，当时谷歌的员工在方向盘前。Waymo发言人劳伦·巴里埃尔（Lauren Barriere）称，这些视频在周一的活动之前一直没有公开。

克拉夫茨克说，打盹儿事件发生几天后，公司决定专注于研发不需要人为介入的技术。此后该公司开始反对在自动驾驶和人工驾驶之间进行切换。

该公司在本月的报告中称：“我们的科技全面掌控汽车驾驶，让乘客就只当乘客。”

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