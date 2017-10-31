2017全球结核病报告：结核病仍为负担

（联合早报网讯）世界卫生组织的《2017全球结核病报告》指出，总体而言，结核病给全球人民带来的负担仍然很重，消除该疾病的进展速度不够快，难以达到目标，或在缩小长期的差距方面取得重大进展。

世界卫生组织30日发布的《2017全球结核病报告》指出，结核病（tuberculosis）是全球第九大致死疾病，甚至高于爱之病。2016年，全球爱之病毒阴性人群中有约130万结核病患者，爱之病毒呈阳性人群中另有37.4万人因结核病死亡。

世卫组织全球结核病计划主任拉维格里奥（Mario Raviglione）30日在华盛顿举行的记者会上说，虽然全球在消除结核病方面取得了很大进展，仅2016年就拯救了3500万结核病患者的生命，但要达到2030年可持续发展目标还有很长的路要走。

拉维格里奥：“在我们看来，大多数国家取得进展都不足以实现全球目标。国际社会要求到2030年消除结核病，这是联合国2030年可持续发展目标和世卫组织消除结核病战略的一部分。”

报告指出，2016年，有约1040万人得结核病，其中90%为成人，65%为男性，10%为爱之病带原者。56%的病例出现在五个国家，即印度、印度尼西亚、中国、菲律宾和巴基斯坦。

报告指出，耐药性结核病是一种持续的威胁。 2016年，全球有60万病例对最有效的一线药物利比唑林（rifampicin）呈现耐药性，其中耐多药结核病患者为49万例。其中将近一半出现在印度、中国和和罗斯。

全球范围内，结核病患者死亡率为16％。结核病死亡率每年下降约3％，结核病发病率每年下降约2％，到2020年，这些数字每年需要分别达到4-5％和10％，以达到“结核病战略”第一个的里程碑。

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