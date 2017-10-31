全马五家巨人霸级市场结束营业

（联合早报网讯）马来西亚巨人（Giant）霸级市场今天宣布，全马五家巨人霸级市场将在本月5日结束营业。反对党与国阵立即为此爆发口水战。反对党指这显示当地经济衰退，并指国阵一直粉饰太平。国阵则指这是私人企业的营运策略。

巨人霸级市场的母公司GCH零售私人有限公司今天发布声明表示，即将结束营业的是霹雳斯里曼绒、吉打双溪大年、雪兰莪沙亚南城市中心（Shah Alam City Centre）与旧士拉央（Selayang Lama），以及砂拉越诗巫的巨人霸级市场。

声明说，怡保巴占的巨人霸市则将迁至另一个地点继续营业，其规模将是目前的两倍。该公司辖下的冷藏公司（Cold Storage）今年底也将在吉隆坡城中城（KLCC）重新推介概念店。

国内贸易、合作社及消费部长韩沙再努丁表示，这纯粹该公司出于营运策略及租金与合约考量的安排，并非反对党所说的国家经济出了问题或政府即将破产。“特易购（Tesco）也出售在韩国的业务，这是否意味着韩国即将破产？ ”

他表示，马来西亚目前共有119家外资霸级市场，其中51家是巨人霸级市场。他认为民众目前消费者已经习惯网购，因此霸市需要缩小规模及寻找更适合的场地。

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