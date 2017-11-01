澳洲蜂农反对新西兰注册麦卢卡商标

（联合早报网讯） 因新西兰正在全球范围内为“麦卢卡”一词注册商标引起澳大利亚养蜂业的不满，澳洲蜂蜜生产商日前成立澳洲麦卢卡蜂蜜联盟，以确保澳产麦卢卡蜂蜜在国际贸易中受到公平对待。

澳洲养蜂业认为，麦卢卡植物在新西兰北岛和澳洲东南部均有分布，两国均生产麦卢卡蜂蜜，因此其商标不应被任何一国占为己有。

据新华社报道，澳洲麦卢卡蜂蜜联盟主席卡兰德表示，希望各国可以了解到澳洲也是麦卢卡蜂蜜的原产国，联盟将保护澳产麦卢卡蜂蜜的品质和声誉。

麦卢卡蜂蜜为蜜蜂采集的麦卢卡植物的花蜜，具有抗菌活性。

卡兰德认为，由于这种蜂蜜在全球市场具有较大需求且定价较高，一旦新西兰成功为“麦卢卡”一词注册商标，将会极大地影响澳洲养蜂业。

新西兰方面则坚持认为，“麦卢卡”一词来源于新西兰土著毛利语。

澳洲阳光海岸大学化学高级讲师布鲁克斯说，毛利人并不生产蜂蜜，是欧洲人到达新西兰之后才开始有麦卢卡蜂蜜。而“麦卢卡”一词在澳洲已经使用了160多年，早在19世纪中叶就有新闻记载澳洲人种植麦卢卡植物。

布鲁克斯认为，澳产麦卢卡蜂蜜的品质与新西兰的一样，化学成分几乎相同，从理论上说是一样的蜂蜜，新西兰不应该将麦卢卡商标据为己有。

免费试阅14天