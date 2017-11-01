（联合早报网讯） 澳大利亚当局宣布，将禁止人们攀登乌鲁鲁巨岩（Uluru），这项禁令将于明年10月实施。

乌鲁鲁巨岩位于澳洲北领地中部地区，是一座举世知名、名列世界遗产的巨岩，到澳洲旅游的人，大多会到此一游。不过，“乌鲁鲁-加他茱达国家公园委员会”宣布，将禁止人们攀登乌鲁鲁巨岩，此一禁令将于2019年10月实施。

当地原住民族阿南古（Anangu）认为，乌鲁鲁是个神圣的地方，人们到来攀爬破坏了它深刻的文化意涵。

据报道，乌鲁鲁每年吸引约30万人到访，但当局没有攀登此一巨岩的人数数据。

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