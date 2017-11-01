纳吉夫妇在答辩书中斥巴拉遗孀捏造指控

（联合早报网讯）马来西亚私家侦探巴拉遗孀起诉首相纳吉等九造一案，首相纳吉夫妇在答辩书中否认所有指控，更批评原诉人珊塔米丝薇（Santamil Selvi）的指控虚假及毫无根据。

据当今大马新闻网所检视的纳吉夫妇答辩书，他们两人否认曾施压巴拉撤回法定声明，并表明珊塔米丝薇这种说法毫无根据，旨在让他们难堪。“我们严正否认（珊塔米丝薇）诉状中的所有指控。该诉状毫无根据，更没有合理的诉讼理由。”

因此，纳吉夫妇向法庭申请撤销珊塔米丝薇的诉讼。

这是纳吉夫妇所面对的诉讼案中，首次被法庭要求呈答辩书。除了纳吉，其他被诉者也已向法庭呈答辩书，包括纳吉的两名兄弟阿末佐哈里和纳兹因、资深律师西塞尔阿布拉罕及其子兼律师逊尼尔、律师阿鲁南巴南和宣誓官再纳阿比丁。

唯独地毯商人迪巴未提呈答辩书，迪巴代表律师莎拉表示，沙菲宜律师楼将于周一提呈迪巴的答辩书。

巴拉苏巴马廉是蒙古女郎阿坦托娅命案的主要证人。2008年7月3日，巴拉公布一份法定声明指控，纳吉与阿坦托娅有不寻常关系，且涉及潜水艇军购案。隔日，巴拉却突然发布第二份法定声明，撤回首份法定声明不利纳吉等内容，接着失踪。数年后，巴拉重现人前，并声称他当年是被迫撤回法定声明，且指控纳吉胞弟与地毯商人迪巴等恐吓利诱他，要他离开马来西亚。

不过纳吉多次驳斥巴拉的指控，并发誓不认识阿坦托娅。

巴拉已于2013年逝世，其遗孀珊塔米丝薇于2014年6月首次起诉纳吉夫妇等九造，索偿190万令吉。她指控他们在违反巴拉一家意愿下，串谋恐吓和诱导巴拉一家离开马来西亚，流亡至印度钦奈近5年。不过，高庭、上诉庭和联邦法院已先后撤销该项民事诉讼。

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