巫统最高理事挑起马新“弯桥”抨击马哈迪

（联合早报网讯）马来西亚在野党希望联盟总主席马哈迪对首相纳吉上周发表的财政预算案发动攻击后，巫统最高理事卜艾今日挑起马新“弯桥”旧事来反击马哈迪。他指马哈迪仍对纳吉心怀怨恨，因而不断攻击纳吉。

卜艾（Puad Zakarshi）也是通讯部特别事务局总监。他透露，马哈迪当年曾派助理，要求他安排与时任柔州大臣及巫统州主席阿都干尼会面，试图拯救弯桥计划。在他的安排下，阿都干尼和近乎全体柔州巫统区部主席都出席了会议。

他说马哈迪当时向出席者称，他已会晤纳吉要求恢复弯桥计划，但纳吉要求马哈迪事先征询柔州人民意见，才能同意此事。“马哈迪告诉我们，纳吉对此没有问题，条件是获得柔州人民的同意。因此，马哈迪要求柔州巫统同意此事，而这可诠释为柔州人民全力支持弯桥计划。“阿都干尼向马哈迪承诺，将把此建议提交给柔州联委会讨论，以获得共识。”

不过卜艾称，柔州巫统联委会从未讨论恢复弯桥计划，这意味着柔州巫统间接拒绝此计划。“其中的原因是，一些党员认为，若政府重启弯桥计划，那么马哈迪朋党“南方门户公司”（Gerbang Perdana）将重获这份合约。”

他认为，时任首相阿都拉在2006年取消此计划时，已高额赔偿南方门户公司，况且这项计划并非紧急工程，因此无需推动重启。“所以，纳吉没有拒绝此计划，而是柔州巫统有其他优先考量，不支持弯桥计划，以及柔州人民拒绝马哈迪的朋党资本主义。”

卜艾指出，由于纳吉不奉行马哈迪的朋党资本主义，引发马哈迪与纳吉交恶。

纳吉曾表明，他并非独裁者，当有人主张兴建马新弯桥时，他把课题带上巫统最高理事会讨论，然后他们集体决定回拒这样的主张。

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