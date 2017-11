(联合早报网讯)美国科罗拉多州警方周三在推特上说,位于桑顿市(Thornton)一家连锁超市沃尔玛(Walmart)发生枪击案,多人中枪。

警方没有立即公布遇害者的情况,目前也不清楚袭击者是否已被逮捕。

Shooting just occurred at Walmart, 9900 Grant St, multiple parties down. Please stay away from the area. pic.twitter.com/MdffbTPLKl