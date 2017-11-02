母乳喂养两个月 婴儿猝死风险减半

（联合早报网讯）新一期美国《儿科》杂志刊载的一项研究显示，母乳喂养两个月，婴儿猝死综合征的发生风险能降低约一半。这种益处不只适用于纯母乳喂养的婴儿，也同样适用于混合喂养的婴儿。

美国弗吉尼亚大学等机构研究人员对八项大型国际研究数据展开综合分析，涉及2200多例婴儿猝死综合征病例和未有猝死问题发生的近7000名对照婴儿。

研究发现，尽管各国文化习惯不同，但各国数据均显示，只要母乳喂养坚持两个月以上，就能降低婴儿猝死综合征的发生风险。但吃母乳不足两个月的婴儿则体验不到这种保护效果。

至于母乳喂养为何能降低婴儿猝死风险，研究人员猜测，母乳可能提高了婴儿的免疫能力或改变了婴儿的睡眠方式。

具体而言，母乳喂养二到四个月，婴儿猝死综合征发生风险降低40%；喂养四到六个月，婴儿猝死风险降低60%；喂养六个月以上，风险降低64%。

目前，许多机构建议母乳喂养应坚持至少六个月。

纯母乳喂养和混合喂养对降低婴儿猝死风险并无区别，这对那些选择补充奶粉喂养的母亲而言是个好消息。

婴儿猝死综合征是指看似健康的婴儿突然意外死亡，这种问题主要发生在睡眠过程中。婴儿猝死综合征是导致一岁以下婴儿死亡的一个主要原因。

免费试阅14天