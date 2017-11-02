英国四分之一退休老人再就业

（联合早报网讯）英国两所大学周三公布的一项调查结果显示，英国养老金领取者中大约四分之一退休后重返工作岗位。

根据伦敦大学国王学院和曼彻斯特大学的联合调查，这些退而不休的老人大多是在退休五年内又重新工作，而且男性多于女性。

调查发现，身体健康状况、受教育程度和是否背负房贷是影响退休老人选择继续工作与否的三大关键因素。例如，相比没有房贷负担的老人，有房贷的老人重新就业的几率高达50%；大专以上学历者退休后再就业的可能性是低学历者的两倍。

此外，配偶仍在工作的老人更愿意延迟退休。

调查报告作者之一、伦敦大学国王学院老年学教授格拉泽说，这是首次以全英人口为基数抽样、了解退休老人再就业状况的调查。

他说：“结果表明，拥有丰富人力资本（指知识和技能）的老年人退而不休的可能性更高，而经济状况差的老人想找份工作更难。这可能导致未来英国老年群体贫富差距加大。”

报告作者希望英国企业和政策制定者更关注老年人这个潜在的劳动力市场，制定更合理的薪酬政策，促进社会公平。

英国目前65岁以上老年人口超过900万，约占总人口的15%。英国政府没有规定退休年限，但领取政府养老金的最低年龄为女性63岁、男性65岁。

免费试阅14天