马国伊斯兰传教士扎米汉也认同柔佛苏丹封杀二传教士

（联合早报网讯）由争议性传教士扎米汉担任主席的马来西亚逊尼组织（Aswaja）也认同柔佛苏丹依布拉欣，禁止两名传教士依斯迈蒙克和哈斯林在柔州演讲的做法。

根据新闻网站“马来西亚人洞察网”（The Malaysian Insight）报道，马来西亚逊尼组织（Aswaja）1日发文告表示，该组织认同柔佛苏丹指依斯迈蒙克和哈斯林散播宗教与种族憎恨的说法。

该组织也声明，希望其他州属的伊斯兰理事会，能效仿柔佛州采取积极和勇敢的立场来封杀这两名传教士，以免他们散播混淆伊斯兰教义的思想。

扎米汉日前批评柔佛苏丹不应禁止“清真洗衣店”，及发表种族性言论而遭警方援引煽动法令逮捕。他10月30日也在面簿贴文，认同新加坡政府禁止两名传教士入境的做法。他说：“又有一名瓦哈比主义教徒被禁止入境新加坡。我要恭喜新加坡政府，因为对散播瓦哈比主义，造成社会分裂的人采取坚决态度。

新加坡内政部30日宣布，禁止来自津巴布韦的传教士依斯迈蒙克和来自马来西亚的传教士哈斯林入境，同时禁止两名传教士借由往返新加坡邮轮上传教的方式，回避入境禁令的约束。

随后，在马来西亚政府不阻两名争议性传教士入境与传教后，柔佛苏丹依布拉欣11月1日宣布，基于他们的演讲内容会影响种族和谐与团结，禁止这两人在柔州演讲。

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