柔州警方破今年来最大宗毒品案

（联合早报网讯）马来西亚柔佛州警方侦破今年来最大宗的毒品案，捣破一个制“爱他死”迷幻药丸的犯罪集团，阻遏这批毒品流入当地及邻国新加坡及印度尼西亚市场。警方共逮捕8人，包括6名当地男子、一名新加坡籍男子及一名越南籍女子，年龄介于27至58岁。

警方目前援引1952年危险毒品法令第39B条文调查此案，一旦罪成，唯一刑法是死刑。

马国肃毒组总监莫哈末沙烈今日在柔州警察总部召开记者会，宣布肃毒组功绩。出席者包括柔州总警长莫哈末卡立尔等人。

他说，警方起获5万1750颗爱他死迷幻药丸、227.6公斤可制成75万6667颗药丸的爱他死毒粉末、10.51克冰毒以及713公斤可提炼毒品的化学物品，总市价高达3240万令吉。上述所起获的毒品，一旦流入市面，估计可供82万5000人需求。

此外，警方充公了现金34万3180令吉、1740新元、350万4500越南盾、200美元以及250澳元，总共35万令吉，与7辆各款式轿车包括马赛地、丰田Hilux四轮驱动车 、路虎 、丰田威驰、国产Alza和日产巴宁客货车。

莫哈末沙烈说，一支由武吉阿安曼警察总部、肃毒精锐部队及柔州警方肃毒组成的队伍于10月31日凌晨1时至清晨7时45分，分別在烈光镇、百万镇和贡贡地区一连展开6场突击行动，除了起获总值3240万令吉毒品，也侦破一个设在贡贡油棕园內的提炼毒品厂。

他透露，除了槟城和雪兰莪，柔佛州新山也是炼毒中心的热门地区，在2015至2017年间共捣破15个炼毒厂。

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