报告：若实现减排目标 逾两成炼油厂或倒闭

（联合早报网讯）最新报告显示，如果各国达到减少化石燃料使用目标来应对气候变暖问题，那么到了2035年，全球恐怕会有四分之一的炼油厂关门大吉。

智库Carbon Tracker、瑞典投资基金AP7和丹麦退休基金PKA今天（2日）发布的报告指出，电动汽车销量猛增与内燃机和喷气发动机的能效提升，预料会在未来几十年减缓对汽油、柴油和航空燃料等燃油的需求，从而可能令提炼原油的利润减少。

与此同时，各国政府在未来几年还将出台法律，限制向大气排放二氧化碳，以期达成联合国2015年巴黎气候变化大会设定的目标。

该报告指出，雪佛龙、皇家荷兰/壳牌石油集团、法国道达尔和中国最大的精练商中石化等企业，都可能面临利润萎缩70%甚至更多的情况。

该研究是根据国际能源署的“450情境”(450 Scenario)，把全球暖化控制在2摄氏度以内，据此2020至2035年间石油需求将下滑23%。

根据此一假设情境，尽管亚洲和中东新增炼厂，但全球只须用到62%的产能就可满足需求，当前则是约80%。

这意味着，2016年炼厂产能中大约有四分之一必须关闭，相当于每日约2470万桶的石油需求。

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