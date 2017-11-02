雪州苏丹要求援引煽动法令 对马哈迪展开调查

（联合早报网讯）马来西亚雪兰莪州苏丹沙拉弗丁严厉谴责前首相马哈迪，10月14日在“爱国锄盗”集会上，发表“武吉斯人是海盗后裔”的言论，并要求政府当局，援引煽动法令对马哈迪展开调查。

雪州王室理事会秘书哈纳菲莎发表文告说，雪州苏丹与王室理事会成员今日开会，认为马哈迪的言论，确实侮辱了武吉斯人。“苏丹对于马哈迪的言论，更是感到愤怒及失望，马哈迪的言论被视为试图煽动人民仇恨、侮辱和蔑视武吉斯人。”

文告说，根据在社交媒体广泛传播的演讲视频，清楚显示马哈迪的言论侮辱和污衊武吉斯人，还将武吉斯人归类为海盗，盗贼与犯罪分子。雪州王室拥有武吉斯人血统，因此马哈迪的言论不仅诋毁武吉斯人，也蔑视雪兰莪王室。

“雪兰莪王室理事会成员们认为，这番言论非常过分，足以导致人民产生偏见，讨厌武吉斯人，导致引起骚乱。雪州王室的祖先来自武吉斯，马哈迪言论间接侮辱了雪州王室。”

文告指出，历史证明了拥有武吉斯人血统的雪州王室，是马来群岛的勇士，捍卫和平与宗教。“马哈迪作为曾经领导国家22年的前首相，应该谨慎发言，并且应该更加了解武吉斯人的历史。”

苏丹沙拉弗丁也提醒所有人，特別是政治人物，勿以玩弄种族与血统课题来捞取政治资本，因为这将影响人民和谐与团结。

希望联盟10月14日在雪州八打灵再也操场举行“爱国锄盗”集会，当时马哈迪讥讽首相纳吉的武吉斯血统，并叫纳吉返回武吉斯（印尼苏拉威西），引发争议。

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