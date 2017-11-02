马国首相纳吉夫人罗斯玛抱怨团体总找她要钱

（联合早报网讯）马来西亚首相兼财长纳吉在2018年财政预算案大派政治糖果之际，首相夫人罗斯玛却喊穷，抱怨虽然许多团体向她请求金援，但是她事实上却是苦无“预算”（budget）。

罗斯玛今天为国家运动员福利基金会（YAKEB）及国家体育学院（ISN）所举办的活动开幕致词时不禁吐苦水，也抗议在野党对她的批评。

“许多人经常叫我当他们的赞助人或主席，不过他们并非要我负责工作，而是要我为他们找钱。我感觉，国家运动员福利基金会委任我为赞助人，就是要我为他们找钱。我收到他们寄来的许多信件，要求我帮忙，但我回答说，我没有预算（去帮助他们）。（青体部长）凯利，我真的没有预算。如果我真有预算，在野党便会忙着追问 ，‘罗斯玛怎么会有预算？’ ”

在纳吉上周五提呈到国会的财案中，罗斯玛掌舵的国家学前教育中心（Permata）拨款增加，从今年的4530万令吉，增至明年的5430万令吉，增幅为19.8%。

罗斯玛也投诉，她把国家运动员福利基金会的请求转达首相纳吉后，对方就在6月拿到一笔300万令吉的基金，此后就把她给遗忘。

“在这个件事上，我感到很伤心，因为（他们）得到钱后，我却没有接到邀请。当你得到基金后，应该要记得你的赞助者。请不要找我来工作或帮忙找钱，当得到钱之后就忘了我。”

她对该基金会主席阿兹兰伊士干达说：“没关系，我只是在戏弄你，伊士干达。别当真，但请注意，好吗？”阿兹兰伊士干达同时也是前国家壁球选手。

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