德媒：约3万避难申请者在德国不知所踪

（联合早报网讯）德国之声中文网报道，有迹象显示，约3万名本应离开德国的避难申请者现在下落不明。

德国内政部一名发言人对《图片报》表示：“在外国人登记中心注册的那些应该离境者中，有些可能已经在外国人管理机构不知情或者没有登记的情况下离开，或者不知下落。”换句话说，德国政府根本不知道，这些人到底去哪儿了。

3万的数字是怎么来的呢？《图片报》的计算方法是：2016年底，外国人登记中心数据显示有大约5万4000人被定义为应离境者，而联邦统计局的数字显示，只有2万3000人按照法律规定领取了相关救济；两者相减，便得出了3万人的数字。

联邦统计局表示，截至去年底德国共有约160万名避难申请者，是两年前的一倍多。其中大约一半来自三个国家：叙利亚（45.5万人）、阿富汗（19.1万人）和伊拉克（15.6万人）。

避难申请者是出于人道主义理由而在德国居留的外国人，其中包括避难申请仍在审核过程中的人、难民身份已根据《日内瓦公约》得到认可的避难者，以及避难申请被拒但仍留在德国的人。

另外，还有39.2万名外国人无法清晰界定是否为避难申请者，因此没有计入上述统计数字中。

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