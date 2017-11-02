马中携手合作培育铁路建设人才

（联合早报网讯）配合东海岸衔接铁道计划（ECRL）的实行，马来西亚铁道衔接公司及中国交通建设股份有限公司（CCCC）与马来西亚彭亨大学签署“中马铁路人才培训合作计划”协议备忘录，旨在培育铁路建设人才，将会有3600名学员在此计划下受益。

马来西亚高教部长依德里斯朱索今日出席“中马铁路人才培训合作计划”协议备忘录签署仪式后，在记者会上指出，此计划目前已接收50名学员在关丹受训，学员们大部分是文凭及学士学位毕业生。接下来，也会招收马来西亚教育文凭（SPM、‘O’水准）及马来西亚技术文凭毕业生加入此计划。出席嘉宾包括中国交通建设有限公司执行董事白银战等人。

朱索说，中马铁路人才培训合作计划接下来将会有两场面试活动，分别是11月8至9日在万捷以及11月14至15日在瓜拉登嘉楼。“此外，在来临的12月也会录取300名学员。”

他感谢中国交通建设股份有限公司、马铁道衔接公司及马来西亚彭亨大学，确保中马铁路人才培训合作计划顺利进行。

他说，中国交通建设股份有限公司是这项计划的主要赞助者，并赞助了2300万令吉。

马铁道衔接公司（MRL）首席执行员达维斯指出，当学员完成培训后，他们可进入马铁道衔接公司、中国交通建设股份有限公司或相关公司的子公司就职。课程性质是结合上课及实习，至于导师方面则有来自当地和中国大学的讲师。

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