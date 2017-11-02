截至今年6月 马国债达6851亿令吉

（联合早报网讯）马来西亚首相兼财政部长纳吉指出，今年截至6月，马来西亚国债占国内生产总值（GDP）的50.9%，即6851亿令吉（约2200亿新元），其中高达96.7%（6624亿令吉）是国内债务。

他说，3.3%或227亿令吉是岸外债务，而马国债务情况属中等，仍维持在受控制水平。

他强调，政府将持续实行财务整顿以减少负债，同时会确保国债不超过国内生产总值55%。

他今日书面答复民行党士布爹区国会议员郭素沁的提问，即马来西亚国内外债务总额及列举政府10大债主时，这么指出。

纳吉说，在中央政府债务方面，有4962亿令吉或72.4%的政府债券和伊斯兰债券，是由国内投资者持有。这些投资者都是稳固和具有前景的单位，例如国家银行（29.7%）、公积金局（27.2%）、保险公司（4.5%）、公务员退休金局（3.5%）、金融发展机构（3.0%）、非银行金融机构（0.1%）及其他（4.4%）。

他也说，剩余的1888亿令吉或27.6%债务是由非居民所持有的单位，即基金或产业（10%）、超越国家（supranasional）组织与政府（8.5%）、退休基金（4.8%）、银行机构（2.3%）、保险公司（0.8%）、双边及多边机构（1.2%）。

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