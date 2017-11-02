马第二财长：大道公司尚有300亿令吉债券

（联合早报网讯）马来西亚第二财政部长佐哈里强调，是否要废除更多的收费站须视政府的承担能力，而且目前南北大道公司（PLUS）尚有300亿令吉（约96.4亿新元）债券。

他说：“据我了解，该公司在2005至2016年期间都不曾调涨过路费。因此，我们认为不能随意废除收费站。假设政府一次过全面性执行（废除收费站）会影响政府开支，公共卫生、教育等领域就受到冲击。因此，平衡处理很重要。”

2018年财政预算案下，雪州沙亚南巴都知甲、双溪拉沙、吉打黑木山及柔佛新山东部大道的收费站将在明年1月1日开始被废除。

佐哈里今天在出席2017年国家税务讲座会开幕仪式后对记者说，废除沙亚南巴都知甲和双溪拉沙两条收费站，政府需每年赔偿1亿200万令吉，吉打黑木山则是800万令吉，柔佛新山东部大道方面，由于政府推出征收20令吉过路费措施，所以有关收入可抵销大道收费。

反对党批评政府废除收费站及赔偿，显然是为了拯救这些收费大道的经营者。民行党灵北区国会议员潘俭伟说，工程部长法迪拉6月表明，柔佛有两条大道的特许经营公司因车流量不高而亏损及面临破产，并要求政府接管，其中一条就是马资源（MRCB）经营的新山东部大道，而马资源的最大股东为公积金局。

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