特朗普提名鲍威尔任美联储新主席

（联合早报网讯）美国总统特朗普周四（2日）提名美国联邦储备局理事鲍威尔出任下一届美联储主席，并称其判断力和才智赢得了央行同事及国会议员的尊重。

现年64岁的鲍威尔（Jerome Powell）曾任私募股权行业高管，倾向于继续渐进加息，赞同白宫放松金融监管的要求。

特朗普说：“鲍威尔将带来大量私营部门的经验……他了解为促进我们经济增长须采取什么措施……（也知道）什么是推动美国取得成功的真正动力。”

若获得参议院确认，鲍威尔将接替耶伦担任美联储主席，后者从2015年底至今已加息四次，并刚刚启动缩减央行4.5万亿美元资产负债表的进程。

鲍威尔获提名后承诺追求央行稳定价格和充分就业的双重目标，同时密切关注金融领域的风险。

他在白宫玫瑰花园与特朗普一起参加仪式时说：“在美联储内部，我们认识到货币政策决定对美国家庭和社区至关重要……我强烈认同这种使命感，并承诺根据现有证据和货币政策独立的长期传统，客观地作出决策。”

鲍威尔自2012年以来担任美联储理事，被许多人视为能延续美联储政策的主席人选。面对就业强劲增长，他支持耶伦渐进加息的政策，并支持只是微调2008-09年金融危机期间出台的大量银行监管措施。

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