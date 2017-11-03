韩：金正男长子在中国以外的第三国

（联合早报网讯）韩国国家情报院（国情院）今天（3日）接受国会情报委员会对国情院的国政监查时表示，金正男长子金韩松目前身在第三国，而不是中国，因此朝鲜试图在华暗杀金韩松的相关报道不属实。

韩联社报道，韩国国情院称，中国情报机构未就企图暗杀金韩松的朝鲜特工组在华被捕一事进行确认，由于金韩松目前不在中国，因此相关报道可能不属实。

国情院表示，已掌握金韩松的具体位置，但不宜对外公开。

部分媒体日前报道称，企图暗杀金韩松的朝鲜特工组在华被捕。外媒报道称，美国、中国和荷兰等国都为金韩松提供安全保护。

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