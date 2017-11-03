英出现欧洲大陆医护人员流失现象

（联合早报网讯）最新数据显示，在英国医院工作的欧洲大陆医护人员正在离开英国，来自欧洲大陆各个国家的护士及助产师在“脱欧”公投后已流失89%。

据中新社报道，英国护理和助产咨议会（NMC）官网11月2日公布的数据显示，2015年离开的NMC注册、曾在英国培训的欧洲大陆护士及助产士为26653名，2017年这个数字上升11%至29019名；2017年7月的数据显示，离开的欧洲大陆护士及助产师数量首次超过注册人数；2017年9月，仅英格兰地区就有约一万名欧洲大陆医生、护士及协助人员离开。据推算，英国全境缺少四万名护士，而仅英格兰地区就缺少3500名助产师。

英国皇家护理学院院长戴维斯表示：“这些令人震惊的数字对政府和每个医疗相关部门都是一个警醒，这让英国国民健康医疗体系及患者目前的情况雪上加霜。”

数据分析表明，英国“脱欧”是欧洲大陆各国医护人员离开的直接因素，仅有少部分选择继续留在英国拓展事业。2012年至2016年间，每年平均有1966名西班牙护士及助产师在英国NMC注册，但在2016年10月至2017年9月间，仅有104人注册。同一时期，来自罗马尼亚医护人员的年均注册人数曾为1604人，2016年掉落至216人。这一趋势，在来自意大利、葡萄牙及波兰等欧洲大陆国家医护人群中同样表现明显。

与此同时，在英国护理和助产咨议会注册的欧洲大陆医学工作者也相继离开，离开人数从2015年2435人增加到2016年的4067人，增长67%。

免费试阅14天