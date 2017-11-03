日四万人集会 反对安倍“修宪”

（联合早报网讯）11月3日是日本“和平宪法”公布71周年纪念日，在位于东京永田町的国会前，四万日本民众走上街头游行，高喊“反对修宪”“守护第九条”等口号。

据中新社报道，本次集会由日本“护宪”市民团体发起，集会民众手持标语，呼喊“守护宪法、反对战争”口号，情绪激动。在野党、学者、律师等日本社会多个阶层代表在集会上发言，表达对安倍晋三政权的不满和守护宪法的决心。

日本最大在野党立宪民主党党首枝野幸男和日本共产党委员长志位和夫等政治家也参加了集会并发表演说。

枝野幸男表示，在野党虽在国会中不占多数，但国民不能任由安倍肆意修改“（宪法）第九条”。

志位和夫则表示，如果把自卫队写入宪法，那么防止向海外派兵的“保护墙”（宪法）第九条第二项将形同虚设。他期待反对“修宪”的行动能在国民间扩展开来。

民进党的众议院议员江崎孝呼吁，再次确认民主主义、和平主义和宪法还掌握在国民手中。

退休大学教授中川直哉说，感觉政府现在正在为战争作准备。与他年纪相仿的友人也感觉“离战争又近了一步”。中川直哉也担心年轻人身上是否还保留着像他们一样的危机感，“战争一旦开始就无法停止”。

共同社本月1日至2日实施的民调显示，52.6%的受访者反对首相安倍晋三提出的将自卫队明确写入《宪法》第九条的方案，比例远超表示赞成的38.3%。关于安倍内阁应优先处理的课题，选择“修宪”的只占6.8%。

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