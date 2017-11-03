希腊电网业者与中国国家开发银行签协议

（联合早报网讯）希腊电网业者已经和中国国家开发银行签订不具约束力的协议，因该公司寻求新的资金以支应基础建设项目。

路透社引述ADMIE周五的话说，希腊官方控制的独立电力输送公司（ADMIE）和国开行签订了一份备忘录，旨在协助这家希腊业者取得新的信贷。

中国国家电网公司今年稍早收购了ADMIE的24%股权，这是依据希腊最新国际纾困的分拆行动之一，目的是为了开放电力市场；中国国家电网是全球最大公用事业业者。

希腊希望中国国家电网能够资助ADMIE的20亿欧元（31.64亿新元）的十年投资计划，当中包括通过海底电缆连结克里特岛（Crete）与希腊本土的电网。

中国最近几年持续在希腊投资，目标是将希腊培养成日益增长的与欧洲商业往来的枢纽。

中国与希腊三年合作计划的第二次会议2日在希腊首都雅典举行。新华社的报道说，两国官员及相关企业代表就加强两国在交通、能源、通信等领域的合作深入交换意见，并签署多项合作协议。

出席会议的中国国家发展和改革委员会副主任宁吉喆告诉新华社记者，在今年5月份举行的中希三年合作计划第一次会议上，双方确定了交通、能源和通信三个重点合作领域，而本次会议落实了重点合作项目，增强了各方信心。

希腊经济发展部副部长比齐奥拉斯说，希腊要进一步加强与在希中国企业的交流，帮助相关企业解决它们在希腊遇到的问题。

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