韩面向中国随团游客电子签证优惠延至明年

韩国政府3日出台入境游市场提振方案，原定于年底结束的中国随团游客电子签证手续费减免优惠政策将延长至明年底，明年乘坐韩国法务部指定邮轮入境的中国游客可免签上岸观光。

韩联社报道，同时，在2018年4月以前从临近冬奥举办地平昌的襄阳机场入境的印尼、越南、菲律宾随团游客也可享受免签便利。曾去过经合组织成员国（含韩国）的中国和东南亚游客可获得多次往返签证。

另外，韩国政府还将开发K-POP演唱会主题及星迷互动型旅游产品吸引海外韩流歌迷。为杜绝出租车司机欺生宰客，还将引进定额收费的区间计费制。

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