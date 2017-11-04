纽约马拉松增安保防恐袭 曼哈顿部署狙击手翻倍

感恩节当天在纽约下城发生的恐怖袭击事件余温未消，这个周日（5日）纽约又要迎来一年一度的纽约马拉松赛。在恐袭的阴影下，纽约市大大加强了马拉松的安保级别。

新华社报道，纽约警察将在赛道两边放置很多砂石车和其他车辆，防止类似感恩节的那种驾驶卡车冲撞人群的事件发生。纽约警察局总警监卡洛斯·戈麦斯说，他们安排在曼哈顿屋顶的狙击枪手的人数已经翻倍，反恐部队的装备也大大加强，配备重武器和大量警犬。戈麦斯说：“我们本来的安保人数就非常多，现在还在增加，包括大量便衣。很多便衣将混杂在人群中，阻止任何可能的潜在威胁。”

纽约市市长德布拉西奥说：“这不仅仅是纽约人的比赛，也是所有美国人的比赛，届时安保力量将空前强大。纽约市将不断前进，我们要向全世界展示我们的决心。”

纽约马拉松是世界上最著名的马拉松之一，周日将有5万多名选手参赛，预计将有250万人观看。一名来自纽约布鲁克林的选手朱迪·伯纳德说：“过去4-5个月我一直在全力准备这个比赛，现在说不参加是不可能的，但我会小心，也在关注比赛的安保问题。”

以往比赛中伯纳德关心的是会不会受伤，而这次他说：“这是第一次我和自己说：‘我希望没有恐袭，或者什么疯狂的事情发生。’不过，你总不能生活在恐惧之中，每天都过得像是生命中的最后一天。你可以担心，可以害怕，但你不能总躲在石头后面吧。”

康妮·布拉克说：“无论你走到世界任何一个角落，如果发生恐袭你都有可能成为目标，你不能因为害怕就不去做这些事情。我会继续参赛，希望一切平安。”

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