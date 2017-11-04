踢出纸牌屋并停发电影 Netflix与斯派西切断联系

（联合早报网讯）就奥斯卡影帝凯文·斯派西（Kevin Spacey）涉嫌对青少年性侵一事，制作公司Netflix表示，会暂停斯派西在其热播剧集《纸牌屋》中的一切工作，同时也将拒绝发行由这名演员所主演的一部电影，就此与性侵丑闻缠身的斯派西切断一切联系。

海外网引述英国《卫报》等媒体报道称，Netflix在一份声明中表示：“Netflix所制作的《纸牌屋》将不再有凯文·斯派西的参与。我们将继续与美国独立电影电视工作室MRC合作，以评估我们这部剧集今后的前进方向。”

Netflix还表示：“我们还决定将不会继续发行电影《戈尔》（Gore），这部电影也是由凯文·斯派西主演和制作的。”

据海外网早前报道，男星安东尼·拉普近日站出来指控31年前遭知名演员凯文·斯派西性骚扰。随即，斯派西在推特上正式发文致歉，表示已经记不起有这件事，但如果曾发生过，是非常不恰当的行为。他向对方诚恳道歉，并承认自己是同性恋者。

11月3日，一个前制片助手接受采访，称自己在剧集开始拍摄后不久，就遭受了斯派西对他的性侵犯。由于害怕可能引发的不良影响，挺身而出爆料的8个人均不愿透露自己的姓名。

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