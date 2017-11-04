马国5公吨猫山王榴梿登陆中国

（联合早报网讯）近5000公斤的马来西亚新鲜名种榴梿猫山王正式登陆中国。马来西亚农业部希望藉着2017年南宁榴梿节展销的猫山王榴梿，进一步带动中国民众吃榴梿的风气，并开拓马来西亚榴梿在中国的市场。

主办方估计本月3日至5日的三天活动，将吸引约30万人次民众参与。参与者将能凭兑换券向主办方兑换一杯猫山王榴梿。

农业及农基工业部长阿末沙比利说，榴梿是马来西亚民众喜爱的水果，因为吃榴梿能带来幸福感。他希望通过榴梿节与广西民众分享这份幸福感，并希望他们将榴梿带来的幸福感也带给家人朋友。

免费试阅14天