多名中国游客在巴黎近郊被抢，劫匪对人群使用催泪瓦斯

法国媒体4日报道，多名中国游客本月2日在巴黎近郊被抢劫。中国驻法国大使馆4日向新华社记者证实了这一消息，并表示已要求法国警方尽快破案。

据新华社报道，据使馆相关工作人员介绍，目前尚未有被抢中国游客与使馆联系。在看到法国媒体相关报道后，使馆已在第一时间联系法国警方并督促其尽快破案，法国警方表示将全力侦破此案。

据法国《巴黎竞赛画报》等媒体4日报道，巴黎时间2日晚8时40分左右，多名中国游客在位于巴黎东南郊的瓦勒德马恩省弗雷讷市一家宾馆门口的停车场集合时，4名匪徒向人群扔出催泪瓦斯，借机实施抢劫。据报道，至少有2名中国游客因吸入催泪瓦斯产生轻微不适，多人财物被抢，损失金额目前尚不清楚。

另据法国《巴黎人报》报道，此次被抢的中国旅游团将近40人，他们已于巴黎时间3日启程回国。报道说，今年底到法国旅游的中国游客较多，劫匪特意选择这一时机作案。中国等国游客被普遍认为有携带现金的习惯，也是其常成为劫匪抢劫目标的原因之一。

中国驻法大使馆近年来已多次在其官方网站上发布安全提醒，赴法旅游的中国公民和旅法侨胞应提高风险防范意识，特别是在晚上外出活动时，提高警惕，加强自我安全保护。如遇紧急情况，请及时报警并与中国驻法使领馆联系。

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