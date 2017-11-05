牵扯里约申奥贿选丑闻 国际奥委会委员遭起诉

法国司法部门一名消息人士3日证实，国际奥委会委员、纳米比亚人弗兰基·弗雷德里克被指控受贿和洗钱罪名。他所牵扯的案件是里约奥运会贿选丑闻。

据新华网报道，这名消息人士说，法国司法机构正在调查弗雷德里克2009年10月2日收取的一笔近30万美元的款项。当天正是巴西城市里约热内卢赢得2016年夏季奥运会主办权的日子。

向弗雷德里克汇款的人是时任国际田联主席拉明·迪亚克之子帕帕·马萨塔。如今，迪亚克父子正因申奥贿选丑闻接受法国检方调查。

巴西方面的调查也正在展开。巴西司法机构9月初启动“非公平竞争”行动，调查里约奥运会贿选丑闻。按检方说法，不久前辞去巴西奥委会主席职务的卡洛斯·努兹曼是一个犯罪团伙的重要成员，该团伙领导人是正在服刑的前里约州州长塞尔吉奥·卡布拉尔。在努兹曼和卡布拉尔的策划下，巴西商人阿图尔·苏亚雷斯2009年向帕帕·马萨塔行贿200万美元，企图让里约承办2016年奥运会。迪亚克当时兼任国际奥委会委员，颇具影响力。

巴西警方上月初逮捕了努兹曼，原因是他涉嫌腐败、洗钱。巴西检方认为，努兹曼协助行贿时任国际奥委会委员，以不当手段促成里约赢得奥运会承办权。

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